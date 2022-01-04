Сборная России обыграла Австралию и одержала вторую победу на ATP Cup

Мужская сборная России по теннису стала лидером группы B после досрочной победы над Австралией на турнире ATP Cup.

Даниил Медведев в двух сетах обыграл австралийца Алекса де Минора и принес сборной России досрочную победу над Австралией во втором матче на ATP Cup. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу второй ракетки мира. Лидер мужской сборной России восемь раз подал навылет и реализовал пять брейк-пойнтов из 12. Продолжительность матча между Медведевым и Минором составила 1 час 20 минут.

Благодаря победе над Австралией сборная России, ранее обыгравшая Францию, возглавила турнирную таблицу группы B. В третьем матче на ATP теннисисты из РФ встретятся с итальянцами.