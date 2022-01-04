Мир вернулся в ЦАР: боевики из группировки UPC заявили о роспуске

По данным центральноафриканских СМИ, главари группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) сообщили, что бандформирование прекращает свою деятельность.

В обнародованном коммюнике отмечается, что лидер террористов Али Дарасса лишился доверия и больше никак не может повлиять на мир, установившийся в республике.

«Мы, нижеподписавшиеся, бывшие руководители, заявляем, что военно-политическая группа прекратит существование с 1 января 2022 года. Али Дарасса потерял всякое понимание реальности, стал преступником и террористом. Он окружен боевиками и наемниками, которые не поддерживают идеалы, отстаиваемые членами UPC. Они совершают преступления против народа, которые нельзя простить. Мы призываем всех членов UPC отказаться от поддержки Али Дарасса и прекратить борьбу с народом ЦАР», – говорится в заявлении боевиков.

Успехи центральноафриканской армии, поддерживаемой российскими инструкторами, которых на Западе любят приписывать к «ЧВК Вагнера», кардинально изменили ситуацию в стране. Ряд сокрушительных поражений поставил радикалов в крайне затруднительное положение. Загнанные в угол террористы отказываются от участия в бандформированиях, что ведет к окончательной стабилизации ситуации.

Один из главарей радикалов Абдулай Умар заявил, что «мир вернулся в Центральноафриканскую Республику». Тем самым он признал, что дальнейшая деструктивная деятельность бесперспективна, а Али Дарасса, лишается поддержки.