Сенатор Пушков сравнил США с популярным американским сериалом

Американский президент Джо Байден не вернет стране образ «правового прозрачного демократического» государства. В этом уверен российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, этот статус и ранее был ложным. Однако скандальные выборы 2020 года окончательно его разрушили.

«В свете разоблачений о массовом разворовывании помощи пострадавшим от ковида Америка выглядит как распадающийся «карточный домик"», — написал Алексей Пушков в Telegram-канале.

Сенатор провел параллели между ситуацией в США и популярным сериалом «The House of Cards» («Карточный домик»). Он напомнил, что в фильме рассказывается о глянцевой видимости работы американских политиков, за которой скрывается неприглядная сущность.

Американские СМИ в декабре написали, что минимум 100 миллиардов долларов были украдены из программ для помощи предприятиям и людям, лишившимся работы из-за коронавируса.