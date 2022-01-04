В Петербурге автомобилисты продолжают попадать в аварии из-за не убранных от снега дорог

Автовладельцам грозит опасность из-за гололедицы на дорогах Петербурга. Таким мнением пользователи Сети поделились после того, как на пересечении улицы Минеральной и Кондратьевского проспекта водитель Kia Sportage влетел в ограждение.

В комментариях к новости о ДТП петербуржцы пишут о наиболее вероятных причинах случившегося. С их слов, проблема заключается в неэффективной работе коммунальщиков по уборке снега и наледи, пишет ФАН.

К тому же сообщения о дорожно-транспортных происшествиях уже не удивляют, ведь многие районы Санкт-Петербурга продолжают «страдать» от неубранного снега. Также, по мнению очевидцев, сотрудники коммунальных служб нередко работают, нарушая правила дорожного движения, что приводит к авариям.

Петербуржцы и ранее призывали администрацию губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова очистить мегаполис от снега и наледи. А власти Северной столицы заявляли о полной готовности города к зимнему сезону.