Пушков рассказал, чем Россия ответит Украине на воровство газа из транзитной трубы

Воровство Украиной российского газа из транзитной трубы приведет к тому, что Россия просто перестанет прокачивать голубое топливо европейским потребителям через украинскую территорию.

Такое мнение в своем Telegram-канале высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя заявление экс-главы компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, который допустил, что, если Киеву не удастся покрыть дефицит газа, ему придется воровать топливо из транзитного трубопровода.

«Интересный прогноз: Украине придется воровать российский газ, предсказал экс-глава «Нафтогаза» Коболев, а это приведет к расторжению контракта с Россией и концу украинского транзита», — написал по этому поводу Алексей Пушков.

Напомним, ранее Андрей Коболев, комментируя украинскому изданию «Зеркало недели» энергетическую ситуацию в стране, заявил, что с высокой долей вероятности Украине не хватит ее запасов газа для прохождения отопительного сезона. В этой ситуации украинские энергетики, чтобы избежать отключения потребителей неизбежно начнут несанкционированный отбор топлива из газотранспортной системы, по которой Россия поставляет газ европейским странам.

naftogaz.com / Нафтогаз

Но Россия не оставит эти действия Украины без ответа, предупреждает Коболев. По его словам, немедленным ответом России на воровство транзитного газа станет расторжение действующего пятилетнего контракта и остановка транзита топлива через территорию Украины.

Ранее ситуацию также прокомментировал и замглавы МИД РФ Александр Панкин, по словам которого у России, помимо украинской газотранспортной системы есть и другие газопроводы, чтобы обеспечивать европейских потребителей газом, согласно заключенным соглашениям.