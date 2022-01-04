Пушков рассказал, чем Россия ответит Украине на воровство газа из транзитной трубы

Воровство Украиной российского газа из транзитной трубы приведет к тому, что Россия просто перестанет прокачивать голубое топливо европейским потребителям через украинскую территорию.
Такое мнение в своем Telegram-канале высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя заявление экс-главы компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, который допустил, что, если Киеву не удастся покрыть дефицит газа, ему придется воровать топливо из транзитного трубопровода.
«Интересный прогноз: Украине придется воровать российский газ, предсказал экс-глава «Нафтогаза» Коболев, а это приведет к расторжению контракта с Россией и концу украинского транзита», — написал по этому поводу Алексей Пушков.
Напомним, ранее Андрей Коболев, комментируя украинскому изданию «Зеркало недели» энергетическую ситуацию в стране, заявил, что с высокой долей вероятности Украине не хватит ее запасов газа для прохождения отопительного сезона. В этой ситуации украинские энергетики, чтобы избежать отключения потребителей неизбежно начнут несанкционированный отбор топлива из газотранспортной системы, по которой Россия поставляет газ европейским странам.
Но Россия не оставит эти действия Украины без ответа, предупреждает Коболев. По его словам, немедленным ответом России на воровство транзитного газа станет расторжение действующего пятилетнего контракта и остановка транзита топлива через территорию Украины.
Ранее ситуацию также прокомментировал и замглавы МИД РФ Александр Панкин, по словам которого у России, помимо украинской газотранспортной системы есть и другие газопроводы, чтобы обеспечивать европейских потребителей газом, согласно заключенным соглашениям.