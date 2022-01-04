Тройное поражение. Необдуманная политика Литвы обернется миллиардными убытками в 2022 году

Из-за необдуманной внешней политики власти Литвы завершили этот год с ворохом проблем, которые им предстоит решать в 2022-м. Так, Вильнюс продемонстрировал полную беспомощность в борьбе с Белорусской атомной электростанцией (БелАЭС), поставил под удар Клайпедский порт и попал в немилость к могущественному Китаю.

Как результат — правящая партия Литвы отличилась позорно низкими рейтингами, а ее лидер — министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис — занял в списке самых популярных политиков страны второе место с конца. Всего за год ряды сторонников политсилы поредели почти в два с половиной раза (с 24,86% до 11,5%), обратили внимание эксперты аналитического портала RuBaltic.

Сомнения в компетентности литовского правительства возникли после того, как Вильнюс решил бойкотировать БелАЭС и поддержал антиостровецкий закон, запрещающий торговать электроэнергией с третьими странами, которые эксплуатируют якобы «небезопасные» электростанции.

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Однако в 2020 году глава министерства энергетики Дайнюс Крейвис признал, что этот документ не выполняется — белорусское сырье продолжает попадать в Прибалтику. По данным сайта литовского системного оператора электросетей Litgrid, 27 декабря мощность перетоков между Минском и Вильнюсом составляла более 560 МВт.

И это несмотря на то, что еще в сентябре Litgrid ограничил максимальную пропускную способность трансграничных линий электропередачи на границе с Белоруссией. Тем не менее, как подчеркнули авторы статьи, против законов физики не попрешь, особенно когда к этому нет никаких технических преград.

Еще одним поражением литовских властей стал скандал с «Беларуськалием», разразившийся после того, как в августе этого года министр транспорта и коммуникаций Литвы Марис Скуодис заблокировал транзит белорусских удобрений в угоду США. При этом американская сторона неоднократно заверяла, что ее санкции против Белоруссии не распространяются на прибалтийскую республику.

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При этом отказ от белорусской продукции нанесет существенный удар по Клайпедскому порту и экономике Литвы в целом — по оценке президента Ассоциации стивидорных компаний республики Вайдотаса Шилейки, Вильнюс будет терять около 300 миллионов евро в год.

«Дополнительным бременем на нее могут лечь компенсации, которые белорусская сторона потребует за нарушение контрактных обязательств. То же самое сделают клиенты "Беларуськалия"», — уточнили аналитики RuBaltic.

Однако самым крупным провалом во внешней политике Литвы стал ее дипломатический конфликт с Китаем. Открыв представительство Тайваня в Вильнюсе (Китай считает остров своей провинцией), власти не рассчитали потенциальный ущерб от такого шага против Пекина.

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«Они пребывали в твердой уверенности, что Поднебесная не может навредить Литве, поскольку они не являются важными торговыми партнерами. И только к концу года представители литовского бизнеса осознали весь масштаб катастрофы. Если верить главе Конфедерации промышленников Литвы Видмантасу Янулявичюсу, в 2022 году его страна может потерять от санкций Китая 3–5 миллиардов евро», — указали аналитики.

В настоящее время едва ли можно найти транснациональную корпорацию, которая бы ничего не импортировала из Китая или не направляла туда готовую продукцию. Возможные последствия такого решения могли бы просчитать литовские эксперты, однако правительство во главе с Ландсбергисом не стало считаться с их мнением.