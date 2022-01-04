Daily Express: Путин перехитрил ЕС в новой сделке с Китаем

Президент РФ Владимир Путин, договорившийся с китайским лидером Си Цзиньпином об увеличении поставок российского газа в КНР, смог переиграть Европу, которая тянет с сертификацией «Северного потока – 2», несмотря на энергетический кризис.

Об этом в материале для британского издания Daily Express пишет обозреватель Энтони Ашкенази.

Как отмечает журналист, российский президент и председатель КНР близки к тому, чтобы заключить сделку и начать строительство нового газопровода, по которому Россия сможет поставлять Китаю объемы голубого топлива, эквивалентные тем, что планировать поставлять в европейские страны по «Северному потоку – «2».

«Соглашение удвоит экспорт в Китай, ежегодно будут транспортировать до пятидесяти миллиардов кубометров природного газа по новому крупному газопроводу «Сила Сибири 2». Это происходит в то время, когда остальная Европа переживает серьезный энергетический кризис», — пишет обозреватель.

При этом он напоминает, что Россия готова поставлять европейцам больше газа, однако те сами тормозят сертификацию «Северного потока – 2», несмотря на то, что газопровод не только построен, но и обе его нитки уже заполнены топливом и готовы начать работать.