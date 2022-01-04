Российский теннисист Сафиуллин в двух сетах обыграл австралийца Дакворта в матче ATP Cup

Роман Сафиуллин одержал победу над Джеймсом Даквортом из Австралии в матче турнира ATP Cup, который проходит в Сиднее.

Роман Сафиуллин вывел мужскую сборную России по теннису вперед в матче ATP Cup с Австралией, победив в двух сетах Джеймса Дакворта. Встреча в Сиднее продолжалась 1 час 58 минут и завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:4. Сафиуллин 12 раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта из 14. Во втором матче противостояния сборных России и Австралии вторая ракетка мира Даниил Медведев сыграет с Алексом де Минором.

В ATP Cup 2022 года принимают участие 16 национальных команд. Сборная России, выступающая в группе B, является действующим победителем турнира.