НАТО подтвердила проведение заседания с Россией 12 января

Заседание Совета Россия — НАТО состоится 12 января. Соответствующую информацию подтвердили в Североатлантическом альянсе 4 января.

По данным НАТО, переговоры с российской стороной должны состояться на основании взаимности.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия — НАТО созвал встречу СРН 12 января 2022 года», — говорится на официальной странице пресс-службы.

Известно, что вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев 28 декабря 2021 года заявил, что результативность встречи с Североатлантическим альянсом будет зависеть от равноправия членов НАТО и Москвы. По его мнению, стороны должны разговаривать на равных.

Ранее сообщалось, что, по словам пресс-секретаря лидера РФ Дмитрия Пескова, предстоящий саммит Российской Федерации и Альянса является крайне важным. Об этом он рассказал 27 декабря.