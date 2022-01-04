Смертность от COVID-19 в Петербурге резко возросла

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 4 января в Петербурге зафиксировано 63 умерших от COVID-19, что на 8 человек больше показателя 3 января, когда инфекция стала причиной гибели 55 горожан.

За последние сутки в Петербурге выявлено 1297 случаев COVID-19. Выздоровело от этой болезни меньше, чем заболело — 1223 человека. Всего за время пандемии в Северной столице выявили 857 548 случаев заражения коронавирусом, а 28 267 горожан умерли от этого заболевания.

Санкт-Петербург не соответствует сразу трем критериям региона, свободного от COVID-19, — в городе на Неве проблемы с заболеваемостью на 100 тыс. человек, занятостью коек с ИВЛ и загруженностью коечного фонда.

Петербург все последние месяцы занимает лидирующие строчки антирейтингов заболеваемости и смертности от COVID-19. Несмотря на столь тревожные статистические данные, губернатор Александр Беглов заявил главе Роспотребнадзора Анне Поповой о «контролируемости» ситуации с коронавирусом в городе. Однако подобные высказывания градоначальника не соответствуют реальной ситуации с заболеваемостью в Северной столице, что очевидно большинству ее жителей.