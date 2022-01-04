Дело о крушении МН17 содержит одну слабую сторону. Соответствующее заявление сделал голландский журналист Эрик Ван де Бек.

По его словам, реальных доказательств тому, что MH17 был сбит ракетой российского производства, выпущенной из ЗРК «Бук», нет. Тем не менее в Амстердаме все уверены, что это именно так, подчеркнул Ван де Бек. Он считает, что в данном положении дел виновато отсутствие в суде новой информации по данному делу на протяжении 7 лет. Об этом представитель СМИ написал на своей официальной странице в Twitter.

«Я прочитал свою книгу в последний раз. Некоторые вещи настолько прекрасны, что иногда я сомневаюсь, что правильно расслышал. Например, коронный свидетель "M58" сказал, что смертельный "Бук" был выпущен 16 июля, а не 17 июля. Я послушал в ответ. Правильный. Суд постановил, что это так», — рассказал Ван де Бек.

Ранее сообщалось, что российские показания добавили в дело о крушении малайзийского Boeing-777 рейса МН17 для сбалансированности. Об этом рассказал прокурор Тейс Бергер.