Sina: попытки НАТО умалить достоинства российской техники вызвали возмущение в Китае

В Китае объяснили, почему НАТО зачастую любит давать наиболее успешным моделям российских самолетов зловещие и уничижительные кодовые названия. По мнению экспертов китайского издания Sina, таким образом в Альянсе пытаются принизить достоинства России в военной сфере, однако на самом деле за этим скрывается простая зависть.

Аналитики обратили внимание, что у западных военных давно вызывают головную боль оригинальные названия советской и российской техники — именно поэтому в НАТО решили создать собственную кодификацию боевых машин, созданных в РФ.

«Конечно, русские не понимают, почему их прекрасный Ту-160 "Белый лебедь” в НАТО называют Blackjack (“Дубинка”), а легкий истребитель МиГ-29 стал Fulcrum (“Точка опоры”), и как вертолет Ка-25, проходящий по кодификации НАТО как “Гормон” (Hormone), может быть связан с гормонами?» — приводит содержание статьи «ПолитРоссия».

wikipedia.org / Dmitry Terekhov

По словам обозревателей, в организации придерживаются простого принципа и подразделяют все военные самолеты на пять категорий: «F» — истребители, «B» — бомбардировщики, «С» — транспортные самолеты, «Н» — вертолеты и «М» — все остальные боевые машины, включая самолеты-разведчики. Название для отдельных моделей воздушных судов подбирается в зависимости от их назначения, причем оно должно начинаться на букву соответствующей категории.

«Согласно этому правилу, перехватчик МиГ-31 стал “Лисьей гончей” (Foxhound), стратегический бомбардировщик Ту-95 стал “Медведем” (Bear), учебно-тренировочный истребитель Як-130 стал “Рукавицей” (Mitten), самолет-заправщик Ил-78 стал жадным до богатства царем из греческой мифологии “Мидасом” (Midas), а транспортный самолет Ил-76 стал “Искренним” (Candid)», — отмечают в Sina.

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При этом наиболее популярным российским самолетам в НАТО дают «зловещие прозвища» — как считают аналитики, это явно указывает на те эмоции, которые испытывают западные военные по отношению к технике из РФ.

«Некоторые из таких прозвищ скрывают зависть НАТО. Например, прототип истребителя Су-57 – самолет Т-50 — изначально имел безобидное наименование “Фрейзер” (Fraser), но, когда он стал обладать выдающимися возможностями скрытности и маневренности, по кодификации его обозначили как “Преступник/Уголовник” (Felon)», — подчеркнули обозреватели.

Нередко российские самолеты специально обозначают в Альянсе уничижительными кодовыми названиями, чтобы принизить тем самым достоинства российской техники. К примеру, штурмовик Су-25, отличающийся пуленепробиваемостью, по кодификации НАТО проходит как «Лягушачья лапка» (Frogfoot), резюмировали китайские эксперты.