Политолог Безпалько заявил о «ритуальных мантрах» США в адрес Украины

Политолог Богдан Безпалько посоветовал не относиться серьезно к итогам переговоров президента США Джо Байдена и украинского главы Владимира Зеленского.

Байден во время беседы заявил, что готов принять решительные меры в случае «вторжения» России на Украину. Запад давно говорит о якобы готовящемся нападении, но в Москве эти заявления отвергают.

«Судьбу Украины решает не Зеленский, а президент РФ Владимир Путин и Джо Байден, может, еще другие мировые лидеры. Сама Украина субъектом давно не является, она — объект», — сказал Безпалько в комментарии «ПолитЭксперту».

Политолог обратил внимание, что сейчас нет обострения между Россией и Украиной. Однако недавно, когда ситуация была накаленной, Байден заявлял, что не станет помогать Киеву.

«Поэтому все эти заявления можно расценивать как ритуальные мантры по поддержке Украины Соединенными Штатами. Эти мантры не конкретизируются — может быть, соберутся сенаторы в США и осудят действия России, может быть, они даже примут заявление в поддержку Украины. Я бы к этому серьезно не относился, это просто дежурная новогодняя, рождественская поддержка Киева», — добавил эксперт.

Переговоры Байдена и Зеленского состоялись после беседы главы Белого дома с Путиным. Российский и американский лидеры провели телефонный разговор накануне Нового года.