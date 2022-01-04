Россиянам посоветовали менять простыни не реже одного раза в неделю

Простыни следует менять не реже одного раза в неделю, а людям с аллергией — даже чаще. Подробно об этом рассказали эксперты.

Большинство людей пренебрегают сменой простыней и делают это не так часто, как нужно. При этом важно помнить, что ткань соприкасается с телом в течение длительного времени. Сроки замены простыней зависят от привычек и индивидуальных особенностей человека — приносит ли он много пыли, занимается ли спортом и так далее.

В холодное время годы простыни можно стирать один раз в полторы-две недели. Важно проветривать ткань, чтобы удалять скопившуюся за время сна влагу. Это поможет предотвратить появление микроорганизмов, которые вызывают аллергические реакции и инфекции. Тем, кто уже заболел или страдает от аллергии, простыни нужно менять чаще одного раза в неделю, сообщает «Московский Комсомолец».