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Датский полузащитник Эриксен может продолжить карьеру в АПЛ

Спорт
/ Обновлено: 04 января 2022 11:31
Датский полузащитник Эриксен может продолжить карьеру в АПЛ

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен попал в сферу интересов клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).

Экс-полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может вернуться в АПЛ, информирует Daily Mail. Журналисты британского издания сообщили, что в услугах датского полузащитника заинтересованы сразу несколько клубов, выступающих в чемпионате Англии.

Последним клубом Эриксена был «Интер». В декабре «россонери» объявили о разрыве контракта с датским футболистом. Эриксену, который перенес клиническую смерть во время Евро-2020, было запрещено выступать в чемпионате Италии из-за установленного кардиовертера-дефибриллятора. Полузащитник, вернувшийся к тренировкам после перенесенной операции, стал свободным агентом.

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