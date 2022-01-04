Датский полузащитник Эриксен может продолжить карьеру в АПЛ

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен попал в сферу интересов клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).

Экс-полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может вернуться в АПЛ, информирует Daily Mail. Журналисты британского издания сообщили, что в услугах датского полузащитника заинтересованы сразу несколько клубов, выступающих в чемпионате Англии.

Последним клубом Эриксена был «Интер». В декабре «россонери» объявили о разрыве контракта с датским футболистом. Эриксену, который перенес клиническую смерть во время Евро-2020, было запрещено выступать в чемпионате Италии из-за установленного кардиовертера-дефибриллятора. Полузащитник, вернувшийся к тренировкам после перенесенной операции, стал свободным агентом.