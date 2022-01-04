Красные водоросли содержат вещества, подавляющие ВИЧ

Полисахариды, которые содержатся в тихоокеанских красных водорослях, способны препятствовать заражению клеток вирусами, даже такими опасными, как ВИЧ, сообщили в Тихоокеанского институте биоорганической химии имени Г. Б. Елякова ДВО РАН.

Их уникальная структура препятствует проникновению вирусных частиц в клетку. Она способна задерживать даже такие серьезные патогены, как ВИЧ, а также обладает различными полезными свойствами, которые могут в будущем быть использованы в медицине.

«Красные водоросли, широко распространенные на тихоокеанском российском побережье, содержат уникальные по своей структуре сульфатированные полисахариды каррагинаны. Благодаря особенностям своего строения, они обладают важными свойствами, такими как иммуномодулирующая, противовоспалительная, эндотоксин-нейтрализующая и антивирусная активности», — сообщила доктор химических наук Ирина Ермак.

Выяснилось, что каррагинан, как и его олигосахариды, с разной эффективностью действует на разные патогены. Так, вирус ВИЧ он подавляет в 10 раз, а ретровирус — в 7. На везикулярный вирус стоматита он оказывает меньшее действие. Ученые отметили отсутствие токсичности у новых веществ, что позволит использовать их в будущем для создания эффективных и безопасных противовирусных препаратов.