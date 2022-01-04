Президент ФЗНЦ Шугалей: Абдалла Хамдок помог Западу разворовать активы Судана

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей прокомментировал отставку премьер-министра Судана Абдаллы Хамдока. По его словам, глава кабмина за два года полностью разворовал ресурсы республики, накопленные за 30 лет.

«Этот абсолютно безграмотный ООНовский чиновник за два года привел страну к глубочайшему социально-экономическому кризису... Были расхищены активы, накопленные республикой за предыдущие 30 лет. В разворовывании ресурсов Судана при содействии администрации Хамдока активное участие приняли западные страны, в частности США, Великобритания, Франция и др.», — написал социолог в личном Telegram-канале.

Президент ФЗНЦ также обратил внимание на внешний долг Судана, которым хотят воспользоваться американцы в своих корыстных целях. Речь идет о сумме в 56 миллиардов долларов.

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«Большая часть этого долга 39 миллиардов — это проценты и пеня. Западные банковские элиты понимают, что с таким долговым балансом новых кредитов Хартуму сейчас никто не даст. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы развалить Судан, как государство», — заявил он.

Российский социолог отметил, что представителям Парижского клуба, Международного валютного фонда и другим организациям, как участникам международных коррупционных схем, выгодно довести страну до дефолта и фактического распада на десяток-два независимых государств, а потом перезапустить выдачу новой серии международных кредитов формально новым державам, образовавшимся на территории некогда единого Судана.

«Это будут связанные кредиты, которые являются очень удобной коррупционной схемой с рентабельностью от 30 до 50%. Именно ради этой прибыли западные агенты сейчас заводят ситуацию в Судане в тупик и способствуют развалу страны на части. Суданские военные не заинтересованы в крахе единого государства. Поэтому агенты США и стран ЕС пытаются всячески ослабить военных, грубо вмешиваясь во внутренние дела страны», — рассказал эксперт.

Федеральное агентство новостей / Сергей Петров

Максим Шугалей убежден, что единственным спасением для страны может стать только лидер, который возьмет на себя ответственность по выводу страны из кризиса и тупика.

«Премьер-министру, который возглавит новое правительство, для успеха достаточно быть образованным человеком и патриотом. Патриотизм означает, что он не должен быть вовлечен в международную конъюнктуру, он должен быть избавлен от внешних обязательств и иностранного давления. Он должен быть сердцем и головой связан с Суданом», — считает социолог.

Президент ФЗНЦ предложил властям республики свою экспертную помощь в создании антикризисной программы. Специалисты фонда завершили аналитическую работу по ситуации в восточноафриканском государстве и готовы поддержать дружественный суданский народ.