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Захарова жестко ответила на «байку» журналиста Цымбалюка об отъезде из России

Политика
Захарова жестко ответила на «байку» журналиста Цымбалюка об отъезде из России

Журналист украинского агентства УНИАН в России Роман Цымбалюк рассказал байку о статусе заложника, чтобы объяснить отъезд из страны. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она описала ситуацию как «синдром Бабченко — Гордона», вспомнив об инсценировке убийства писателя Аркадия Бабченко.

«Сопоставимо со свиной кровью Аркадия Бабченко и спецоперациями-коллаборациями Дмитрия Гордона. Не знаю, на кого Рому в его фантазиях меняли, но дело точно было в Припяти», — написала Захарова в Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что Цымбалюк много лет прожил в Москве. Он часто говорил о «российско-украинской» войне.

«Не вылезать из московских ресторанов, выпускать провокационно-фейковые помои в интернете, на все вопросы "Чего же ты мучаешься в тылу врага и не пора ли вернуться к своим "на передовую"?" отвечать бессвязным мычанием, а потом придумать байку об угрозе безопасности и статусе заложника», — резюмировала Мария Захарова.

Ранее Роман Цымбалюк заявил, что уехал из России якобы из-за угроз личной безопасности. Это связано с неким вызовом в прокуратуру, однако повестка до журналиста даже не дошла.

#захарова #украина #цымбалюк