Ночной звонок. На Украине заявили о неудобном предложении Байдена к Зеленскому по Донбассу

Телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского по-разному восприняли в обеих странах. Если в Вашингтоне четко указали курс на важность выполнения Минских соглашений, то в Киеве об этом не было сказано ни слова. Не исключено, что американский лидер мог сделать украинскому коллеге неудобное предложение, которое на Украине «переваривают» до сих пор.

Стороны провели переговоры 3 января около 23:00 мск. Как отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в ходе беседы Байден четко дал понять, что США и их союзники готовы решительно ответить на возможное «вторжение» России на Украину. Также президенты поддержали дипломатические усилия на предстоящем саммите с Россией по линии НАТО и ОБСЕ.

«Байден выразил поддержку мерам по укреплению доверия в целях деэскалации напряженности в Донбассе и активной дипломатии для продвижения реализации Минских соглашений», — добавила Псаки.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

В свою очередь Зеленский подчеркнул, что на переговорах с Байденом затронул и внутренние дела Украины, в частности, реформы и деолигархизацию. Кроме того, по его словам, стороны обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе.

Впрочем, спустя 12 часов после разговора двух лидеров офис Зеленского опубликовал более полный комментарий, где уже были упомянуты Минские соглашения. В сообщении подтверждалась важность дальнейших дипломатических усилий в рамках Минского и Нормандского форматов.

По словам экспертов издания «Страна.ua», на этом фоне в украинских политических кругах возникли слухи о том, что американцы побуждают Киев к прямым переговорам с непризнанными Донецкой и Луганской республиками, на чем и настаивает Россия. Не исключено, что именно этот вопрос обсуждали Зеленский и Байден.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

«Не то, чтоб американцы прямо очень жестко давят по этому вопросу на Зеленского, но настойчиво дают понять, что нужно что-то предпринимать, чтоб вывести Минские соглашения из тупика и не допустить эскалации, которая может прервать начавшийся диалог с Россией», — подчеркнули аналитики.

Обозреватели напомнили, как после переговоров США и Украины в декабре Зеленский резко вернулся к перемирию в Донбассе — вероятно, американцы представили на этот счет конкретные требования. В этой связи они не исключили, что за новым звонком Байдена могут последовать определенные шаги по разблокировке мирного урегулирования ситуации на востоке Украины, считают эксперты.

Накануне Нового года Джо Байден созвонился с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны сошлись во мнении, что успех на переговорах по гарантиям безопасности США и России может привести к нормализации отношений между двумя странами. Кроме того, Байден четко заявил, что Вашингтон не намерен размещать на Украине ударные наступательные вооружения.