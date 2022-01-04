Politico: Сенат США хочет до 14 января принять санкции по газопроводу «Северный поток — 2»

Сенат Соединенных Штатов хочет до 14 января принять санкции по российскому газопроводу «Северный поток — 2». Таким мнением поделились в Politico со ссылкой на источник.

По данным портала, для принятия ограничений против «Северного потока — 2», предложенных сенатором США от штата Техас Тедом Крузом, необходимо 60 голосов. Голосование по законопроекту должно пройти до 14 января, отметили в Politico.

«Мы выиграем это голосование подавляющим большинством», — высказал свое мнение в разговоре с изданием источник в партии.

Согласно законопроекту сенатора, ограничения против «СП-2» должны ввести в течение 15 дней после утверждения документа.

Ранее сообщалось, что американский сенатор-республиканец Тед Круз добился от демократического большинства в Сенате Соединенных Штатов проведения голосования по его предложениям о дополнительных рестрикциях против газопровода «Северный поток — 2».