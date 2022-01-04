Мария Захарова: Цимбалюк работал «в тылу врага», не вылезая из московских ресторанов

Украинского журналиста Романа Цимбалюка, заявившего, что он был вынужден уехать из России из-за «угрозы личной безопасности», можно поставить в один ряд с Аркадием Бабченко, который инсценировал собственную смерть, и с Дмитрием Гордоном, с его «спецоперациями».

Об этом в своем Telegram-канале пишет официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя то, как Цимбалюк объяснил свой отъезд из Российской Федерации.

«Я уехал из РФ, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности. Не хочу становиться заложником Кремля и ждать, пока меня обменяют. У нас и так там много людей, которых надо вытащить», — заявил ранее украинский журналист.

По словам Марии Захаровой, в медицине подобные симптомы описаны как «синдром Бабченко-Гордона», при котором «нет ни слав, ни мужества, ни надежды Савченко».

Как напомнила представитель МИД РФ, Цимбалюк, на протяжении многих лет жил в Москве и оттуда не переставая сообщал о якобы продолжающейся российско-украинской войне.

«Не вылезать из московских ресторанов, выпускать провокационно-фейковые помои в интернете, и на все вопросы «чего же ты мучаешься в тылу врага и не пора ли вернуться к своим «на передовую»» отвечать бессвязным мычанием, а потом придумать байку об угрозе безопасности и статусе заложника, — заявила по этому поводу Мария Захарова. — Сопоставимо со свиной кровью Аркадия Бабченко и спецоперациями-коллаборациями Дмитрия Гордона».

mid.ru /

Напомним, о своем отъезде из России Роман Цимбалюк заявил накануне, 3 января.

Ранее на непоследовательность Цимбалюка не раз указывал медиаэксперт и видеоблогер Анатолий Шарий, обративший внимание на то, что украинский журналист, демонстративно выказывая ненависть и презрение к России и всему русскому, не спешил однако отказаться от сытой и комфортной жизни в Москве и вернуться на свою «свободную и процветающую» родину.