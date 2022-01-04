Огромное желание чиновников Евросоюза участвовать в предстоящем саммите Соединенных Штатов и России говорит лишь о явной обиде руководства ЕС на то, что их не позвали на эти переговоры. Соответствующее заявление сделал кандидат экономических наук, профессор Евгений Сатановский.

По словам политолога, Евросоюз не может принести пользу никому, включая входящие в его состав государства. Сатановский подчеркнул, что ЕС стремится казаться, а не быть. А это разные вещи, отметил эксперт. Об этом пишет «ПолитРоссия».

«Лучше всего тут подходит фраза товарища Саахова в исполнении бессмертного (Владимира. — Прим. ред.) Этуша из "Кавказской пленницы": "Обидно, да?!" », — вспомнил советский фильм на фоне обиды Евросоюза на США и Россию кандидат экономических наук.

По его мнению, евробюрократы, типа главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, могут обижаться сколько угодно на то, что их открыто игнорируют в будущих переговорах. Сатановский считает, что, если руководство США позволяет себе не обращать на них внимания, то российское тем более не будет.

Ранее сообщалось, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель намерен совершить визит на Украину 4-6 января. Об этом рассказали в пресс-службе Еврокомиссии.