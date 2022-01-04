Гражданина Колумбии депортировали из Панамы в США по делу об убийстве президента Гаити

Главного подозреваемого в убийстве президента Гаити, Жовенеля Моиза, задержали на территории Панамы, после чего депортировали в США. Об этом рассказали в газете El Tiempo.

Гражданина Колумбии Марио Антонио Паласиоса задержали 3 января по ордеру Интерпола, выданному по запросу Гаити. Такое же требование было подано и властями США. Вскоре фигурант был задержан и доставлен в Майами для дальнейшего разбирательства.

Напомним, что президент Гаити Жовенель Моиз был убит в июле 2021 года: он получил смертельное ранение от напавших на него злоумышленников. Сообщается, что перед гибелью мужчина подвергался пыткам.