Ротенберг может сменить Брагина на посту главного тренера СКА

Роман Ротенберг может стать новым главным тренером петербургского хоккейного клуба СКА.

Наставник СКА Валерий Брагин получит должность ассистента в тренерском штабе петербургской команды. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Пост главного тренера красно-синих займет глава штаба и вице-президент СКА Роман Ротенберг. В петербургской команде информацию о кадровых перестановках пока не комментировали.

Брагин возглавил СКА в 2020 году. Ротенберг, который ранее занимал менеджерские должности в петербургской команде, с прошлого сезона стал работает на скамейке «армейцев». В 44 матчах нынешнего сезона СКА набрал 62 очка и пока занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.