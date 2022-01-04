Онищенко: единый госэкзамен в 2022 году должен пройти в привычном формате

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2022 году в России будут проводить в привычном виде. Такое мнение выразил заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Для тестирования выпускников школ в привычном формате есть все основания, считает эксперт. Среди таких признаков Онищенко считает наличие и доступность вакцин, передает ТАСС.

«Есть все основания для того, чтобы обучать детей нормально, и экзамены принимать нормально», — заявил Онищенко.

По мнению врача, введение дополнительных карантинных мер может стать причиной недостатков в системе образования и пробеле в знаниях у школьников. Эпидемиолог уверен, что если все будут соблюдать имеющиеся ограничения и вакцинироваться, то эпидемия может закончиться к маю 2022 года.