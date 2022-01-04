Дональд Трамп: Twitter стал позором демократии

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз нелестно высказался о социальных сетях. На этот раз под раздачу попал Twitter.

Трамп решил прокомментировать блокировку аккаунта члена Палаты представителей Марджори Тейлор Грин в Twitter. Поводом стало распространение недостоверных сведений о пандемии коронавируса.

«Twitter — это позор демократии. Ему нельзя позволять работать в этой стране. Марджори Тейлор Грин представляет множество честных, патриотичных и трудолюбивых избирателей. Они не заслуживают такого отношения со стороны низких Twitter и Facebook», — говорится в комментарии экс-президента США.

В конце обращения Дональд Трамп призвал пользователей покинуть Twitter и Facebook. По его словам, данные социальные сети «скучные» и представляют точку зрения радикальных «левых». Самого Трампа заблокировали в Twitter в январе прошлого года после штурма Капитолия его сторонниками.