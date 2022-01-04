Сын Дональда Трампа собирается второй раз сыграть свадьбу

Дональд Трамп-младший намерен во второй раз жениться. Об этом в своем материале сообщило издание Daily Mail.

На этот раз суженой 44-летнего сына бывшего президента США стала его давняя подруга Кимберли Гилфойл, которая старше его на 8 лет. Отношения пары длятся уже более трех лет.

Гилфойл была прокурором в Калифорнии, после стала телеведущей на телеканале Fox News. В 2018 году она начала работать в одном из предвыборных фондов, который был направлен на поддержку Трампа-старшего и представителей Республиканской партии. Суженая старшего сына экс-президента США уже намекала на помолвку, опубликовав фотографию со своим возлюбленным с бриллиантовым кольцом на руке.