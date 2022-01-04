Экс-депутат Рады Мураев: Зеленский и его команда вызывают стыд у жителей Украины

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что политическая команда, которую привел к власти президент Украины Владимир Зеленский, вызывает у жителей страны только «стыд за нацию».

В интервью телеканалу «Наш» украинский политик отметил, что люди, которые стоят во главе государства, не соответствуют своей роли.

«Все было основано на том человеческом материале, который привел Зеленский...который "из грязи — в князи"...всегда называлась "правящая элита", потому что это были лучшие, это люди, которые доказали своим трудом, что они имеют право управлять государством. Сейчас во власть пришло отребье», — сказал Мураев.

По словам экс-депутата, действия нынешнего руководства страны кроме чувства стыда больше ничего не вызывают. Мараев считает, что у власти должны стоять только лучшие представители народа Украины.