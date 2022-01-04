Мужчина получил смертельную травму во время катания на санках в Днепре

Житель Днепра погиб, спускаясь со склона на санках со своей дочерью. Трагедия произошла в парке «Зеленый гай» вечером 2 января.

Отец вместе с дочерью скатывались со склона и врезались в опору электропередач. Мужчина скончался на месте от полученной травмы головы. Ребенок получил повреждение в области живота и был экстренно доставлен в областную детскую больницу. Информация о его состоянии не приводится.

По данным городского сайта Днепра, на всех склонах в парке присутствуют предупреждающие таблички о запрете спуска на санках. Кроме того, об опасностях необорудованных склонов постоянно предупреждают сотрудники зоны отдыха.