Вертолет с тремя людьми на борту потерпел крушение в Израиле

Воздушное судно разбилось поблизости от города Хайфа, в северной части Израиля. Об этом сообщает газета The Times of Israel, ссылаясь на собственные источники.

Согласно данным издания, полученным от источников в правительстве, в момент аварии на борту вертолета находилось трое членов экипажа. Прибывшие на место крушение сотрудники экстренных служб обнаружили одну из жертв аварии. Найденный спасателями человек уже направлен в ближайшую больницу.

О судьбе остальных членов экипажа на данный момент нет подробностей. Экстренные службы начали поисково-спасательную операцию. Информации о точных причинах и обстоятельствах крушения информации пока не поступало.