Боррель намерен посетить восток Украины и линию соприкосновения в ближайшие дни

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель посетит Украину 4-6 января с рабочим визитом. Об этом объявила Европейская внешнеполитическая служба.

Согласно графику, Боррель вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в первую очередь посетит юго-восток страны и линию соприкосновения. После этого европейский дипломат направится в Киев, где проведет встречу с украинскими властями.

«Его первая зарубежная поездка в этом году свидетельствует о решительной поддержке Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в коммюнике.

Запад в последние месяцы активно продвигает тезис о российском «вторжении» на Украину. Однако доказательств этому предоставлено не было, а все перемещения российских вооруженных сил проводятся лишь в рамках границ государства и никому не угрожают. Об этом ранее говорил пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков.