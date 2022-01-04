Гутерреш одобрил совместное заявление «ядерной пятерки» о предотвращении войны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш положительно оценил совместное заявление стран-членов «ядерной пятерки» о предотвращении глобального конфликта. Об этом сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Недавно президенты России, Соединенных Штатов, КНР, Великобритании и Франции заявили о недопустимости гонки вооружений и ядерной войны. Инициатором заявления стала российская сторона.

«Генеральный секретарь приветствует совместное заявление государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений», — сообщил Дюжаррик.

Организация воодушевлена подобной риторикой со стороны государств, обладающих ядерным оружием. Гутерреш также надеется на дальнейший прогресс в данном направлении.