Главы МИД США и Турции обсудили обстановку на границе России и Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры по поводу необходимости координации усилий по поводу ситуации на российско-украинской границе. Об этом сообщил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

В ходе переговоров была затронута тема Африканского Рога, назначения турецкой стороной спецпосланника для обсуждения с Арменией стабилизации отношений и прочие вопросы, касающиеся двусторонних отношений. Одной из тем общения также стала ситуация на границе России и Украины.

«Госсекретарь Блинкен и министр Чавушоглу обсудили важность сохранения координации применительно к "угрозе эскалации" (действий — прим. ФАН) России в отношении Украины», — говорится в заявлении Прайса.

Пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков ни раз заявлял, что Россия проводит маневры вооруженных сил в пределах границ государства на свое усмотрение. По его словам, данные действия не должны ни у кого вызывать опасения.