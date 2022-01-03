Метель едва не сдула Джо Байдена во время выхода из самолета

Борт американского лидера Джо Байдена приземлился в охваченном снежным бураном Вашингтоне. Во время выхода из самолета президента чуть не сдуло сильными порывами ветра.

Байден провел несколько праздничных дней в штате Делавэр. После этого он вернулся в столицу США, где сейчас бушует буря. Видео со взлетной полосы авиабазы Эндрюс опубликовано в Twitter Белого дома.

Президенту пришлось около получаса ждать в самолете, пока полоса будет расчищена от снега. После Байден показался на трапе, где его покачивало порывами сильного ветра. Он спустился, сел в автомобиль, припаркованный неподалеку, и уехал.

Синоптики обещают в Вашингтоне до конца дня выпадение 30 сантиметров осадков. Офисы федеральных органов были вынуждены на время закрыться, не работают и образовательные учреждения. Экстренных службы находятся в режиме повышенной готовности.