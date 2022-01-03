Французский шоумен Игорь Богданофф скончался в возрасте 72 лет

Второй из знаменитых братьев-близнецов Богданофф Игорь скончался на 73-м году жизни, пишут французские СМИ.

Причины смерти телеведущего в настоящее время неизвестны. Богданофф родился 29 августа 1949 года во французском селе Сен-Лари. За свою жизнь мужчина был несколько раз женат. В 1976 году вместе со своим братом он опубликовал популярную книгу «Ключи к научной фантастике». В интернете братьев знают благодаря весьма специфической внешности — результату множества пластических операций.

Ранее сообщалось, что Гришка Богданофф скончался в возрасте 72 лет во Франции. Газета Monde писала, что мужчина умер от коронавируса.