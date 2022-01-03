Песков ответил на сообщения о бронежилете Путина во время новогоднего обращения

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина не было смонтировано из архивных фрагментов. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал глупостью сообщения о том, что выступление главы государства состоит из архивных кадров. Кроме того, по его словам, у российского лидера не было бронежилета под пальто.

«Ребята (комментаторы в сети — Прим. ред.) явно в Новый год переусердствовали! С Новым годом!» — сказал Песков.

Стоит отметить, что Владимир Путин в новогоднем обращении пожелал гражданам здоровья и успехов. Он также назвал повышение благосостояния россиян главной целью для руководства страны в 2022 году.