Петербуржцы столкнулись с нашествием крыс из-за неубранного коммунальщиками мусора

Залежи мусора, появившиеся из-за плохой работы коммунальщиков Петербурга, привели к настоящему нашествию крыс.

В Петербурге проводится мусорная реформа, за которую отвечает комитет природопользования под руководством Александра Германа. Так, с 1 января 2022 года в Северной столице теперь работает новая компания по вывозу мусора — Невский экологический оператор. Однако пока результатов деятельности этой организации петербуржцы не заметили.

Город столкнулся с крысами, которые активно размножаются. Увеличению численности грызунов способствовал не вывезенный вовремя мусор. В настоящий полигон с отходами превращается Парголово, а контейнеры, расположенные на улице Федора Абрамова, переполнены. Не менее тяжелой является ситуация на проспекте Космонавтов, где скопившийся мусор заблокировал пешеходную дорожку, и 6-й Жерновской улице.

Юрист Виктор Ушакевич дал свой совет по поводу решения проблемы. По его мнению, нормальному выполнению своих обязанностей коммунальщиков может научить денежный штраф. Для этого петербуржцам нужно направить по поводу их работы коллективный иск в суд. Примечательно, что при упоминании совета обратиться в суд юрист даже не вспомнил фамилию губернатора Петербурга Александра Беглова, который, казалось бы, и должен быть главным арбитром, решающим проблемы жителей вверенного ему города.