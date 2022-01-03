Мостовой считает, что фанаты «Спартака» должны благодарить Федуна

Двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что владелец красно-белых Леонид Федун делает все необходимое для развития команды.

Александр Мостовой убежден, что болельщики «Спартака» должны благодарить, а не критиковать Леонида Федуна, владеющего столичной командой с 2004 года. Соответствующее мнение бывший полузащитник красно-белых и сборной России озвучил в разговоре с журналистами «Матч ТВ».

«Важно, что при Федуне "Спартак" никогда не был замечен в задолженностях по зарплатам, каких-то других долгах. Стадион и база построены, условия шикарные, болельщики топовые. Федуна только поцеловать стоит за такое отношение к "Спартаку". Я всю жизнь поиграл в Европе, знаю», — отметил Мостовой.

«Спартак» завершил первую часть сезона РПЛ на девятом месте, набрав 23 очка в 18 матчах. При этом красно-белые вышли в плей-офф Лиги Европы. В следующем году столичной команде исполнится 100 лет.