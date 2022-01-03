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Кличка одной из собак Зеленского стала поводом для шуток про Порошенко

Политика
Кличка одной из собак Зеленского стала поводом для шуток про Порошенко

Украинский президент Владимир Зеленский поделился фотографией, на которой он запечатлен рядом с собаками. Соответствующий пост появился на странице главы государства в Instagram.

Видно, что опубликованный снимок сделан в спортивном зале. В кадре — президент и два питомца, которые ведут себя не очень активно.

«Гантели стоят, Петя спит, Нора зевает. Так выглядит первая тренировка после Нового года. Всем бодрого утра!» — написал Зеленский.

Публикация вызвала бурную реакцию в Сети. Интернет-пользователи предположили, что один из питомцев назван в честь предшественника Зеленского Петра Порошенко, что стало поводом для шуток.

«Петя… Петр Порошенко?» — уточнил юзер kondratiyk_85.

«Петр Алексеевич, что с ним стало», — пошутил godfather__007.

«Жаль, что Петя не сидит», — написал yurii__smirnov.

«Петя не спит, он в Польше», — отметил ditkovskiy.

Ранее стало известно, что Порошенко отправился в дипломатическое турне. В графике поездок экс-президента Украины — визиты в Турцию и Польшу. Политик пообещал вернуться на родину в середине января.

#порошенко #украина #зеленский