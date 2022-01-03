Кличка одной из собак Зеленского стала поводом для шуток про Порошенко

Украинский президент Владимир Зеленский поделился фотографией, на которой он запечатлен рядом с собаками. Соответствующий пост появился на странице главы государства в Instagram.

Видно, что опубликованный снимок сделан в спортивном зале. В кадре — президент и два питомца, которые ведут себя не очень активно.

«Гантели стоят, Петя спит, Нора зевает. Так выглядит первая тренировка после Нового года. Всем бодрого утра!» — написал Зеленский.

Публикация вызвала бурную реакцию в Сети. Интернет-пользователи предположили, что один из питомцев назван в честь предшественника Зеленского Петра Порошенко, что стало поводом для шуток.

«Петя… Петр Порошенко?» — уточнил юзер kondratiyk_85.

«Петр Алексеевич, что с ним стало», — пошутил godfather__007.

«Жаль, что Петя не сидит», — написал yurii__smirnov.

«Петя не спит, он в Польше», — отметил ditkovskiy.

Ранее стало известно, что Порошенко отправился в дипломатическое турне. В графике поездок экс-президента Украины — визиты в Турцию и Польшу. Политик пообещал вернуться на родину в середине января.