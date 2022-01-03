Тысячи туристов решили провести новогодние каникулы на Эльбрусе

Российский курорт у подножья Эльбруса приобрел популярность среди туристов в новогодние каникулы. Журналистка Марина Сасикова поинтересовалась у отдыхающих, какими услугами и по каким ценам они успели воспользоваться.

Корреспондент отметила, что в этом году на горной вершине много снега. Курортным службам пришлось на несколько дней закрыть трассы и подъемники, чтобы спустить массы со склонов.

Отдыхающие оставили различные комментарии об отдыхе на курорте. Многие хвалят красоту природы и отмечают, что есть на что посмотреть. Некоторые туристы отметили высокий ценник на услуги и продукты.

«Дороговато, даже в плане еды, кафе вообще не очень бюджетно. Вот сейчас второй день отпуска, и то количество денег, которое потратила здесь, превышает намного то, что я ожидала», — рассказала «МИР 24» отдыхающая туристка Екатерина Верстаковская.

Путешественники отметили, что на курорте появился приятный бонус в виде семейного тарифа. Скидка для детей до 40%, бесплатные горнолыжные трассы для пожилых людей. В среднем недельная путевка на семью из трех человек может обойтись в 80 тыс. рублей.