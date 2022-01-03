Полицейский произвол стал причиной гибели более 100 несовершеннолетних американцев в период с 1 января 2015 года по декабрь 2021 года, сообщил Фонд борьбы с репрессиями, основанный бизнесменом Евгением Пригожиным.

В начале 2021 года произошел инцидент, в ходе которого сотрудник полицейского департамента Хьюстона выстрелил в годовалого Ледженда Смоллза. После этого ребенок попал в отделение интенсивной терапии.

В марте того же года 13-летний Адам Толедо погиб от рук офицеров полиции Чикаго. Правоохранители пытались доказать, что мальчик якобы был вооружен, однако этот факт удалось опровергнуть с помощью кадров с нательной камеры полицейского.

Прибывшие на вызов темнокожей Макайи Брайант полицейские предпочли не разбираться в ситуации и застрелили девочку, которая держала в руках нож для самообороны. Ей было 16 лет.

За последние годы жертвами полицейских стали не менее 118 несовершеннолетних американцев. Из них 23 погибшим даже не исполнилось 15 лет, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Правозащитники Фонда считают, что применение офицерами полиции силы по отношению к подросткам недопустимо, в связи с чем Фонд борьбы с репрессиями призывает начальников полицейских управлений по всей территории Соединенных Штатов пересмотреть методы взаимодействия с несовершеннолетними», — гласит сообщение ФБР.

Исследования показывают, что уровень авторитета полиции в глазах представителей подрастающего поколения опустился до минимальной отметки. Наименьший уровень доверия фиксируется среди афроамериканских и латиноамериканских подростков. Именно они зачастую становятся жертвами неправомерной деятельности представителей правопорядка.