Избыток свободного времени может сделать человека несчастным

Пять и более часов свободного времени в день могут вызвать стресс, сообщило шведское издание Dagens Nyheter.

Американский психолог Кэсси Холмс выяснила, что слишком большое количество часов для отдыха может негативно сказываться на работе психики. Как показал эксперимент, в котором участвовали добровольцы, увеличение количества свободного времени улучшает самочувствие и настроение, но только до тех пор, пока оно не превышает двух часов в сутки.

Особенно губительны для психики человека пять и более часов свободного времени в день. Однако это предупреждение актуально только для тех, кто не занят любимым делом и социальными контактами. Проводя время с близкими, люди, напротив, улучшают свое психологическое самочувствие.

Холмс рекомендовала посвящать свободное время активному отдыху: бытовым развлечениям, посещению мероприятий, выставкам и общению с людьми, а также сексу. Во время перерывов в работе важно не только успевать делать домашние дела, но и уделять вниманию хобби.