Главы пяти ядерных государств выступили против начала новой гонки вооружений

Лидеры стран «ядерной пятерки» и постоянных членов Совбеза ООН приняли совместное заявление о недопущении новой гонки вооружений и предотвращении атомной войны.

На официальном сайте Кремля опубликован документ, согласно которому Россия, Китай, Соединенные Штаты, Великобритания и Франция считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между обладающими ядерным оружием государствами.

«Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана», — говорится в заявлении.

По словам лидеров «пятерки», использование ядерного оружия повлекло бы за собой серьезные далеко идущие последствия, поэтому оно никогда не должно быть применено. Пока существует подобное вооружение, оно должно служить инструментом сдерживания агрессии, оборонительным целям и предотвращению войн.