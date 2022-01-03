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Россиянин Червоткин завоевал бронзу в масс-старте на заключительном этапе «Тур де Ски»

Спорт
/ Обновлено: 03 января 2022 18:09
Россиянин Червоткин завоевал бронзу в масс-старте на заключительном этапе «Тур де Ски»

Алексей Червоткин замкнул тройку призеров в мужском масс-старте классическим стилем на этапе многодневки «Тур де Ски» в Италии.

Предпоследняя мужская гонка многодневки «Тур де Ски», которая проходит с 28 декабря по 4 января, завершилась победой норвежца Клебо. Шестикратный чемпион мира выиграл мужской масс-старт классическим стилем на 15 километров. Норвежец преодолел дистанцию в 15 километров за 41 минуту 31,2 секунды. Второй результат показал финский лыжник Ийво Нисканен.

Россиянин Алексей Червоткин уступил Клебо 23,7 секунды и стал бронзовым призером гонки. Многодневка «Тур де Ски» завершится масс-стартами свободным стилем.

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