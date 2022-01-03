Штормовое предупреждение объявили в Сочи из-за грозовых ливней

Грозы и сильные осадки ожидаются в Сочи, в связи с чем в городе объявили штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Сильный дождь пройдет в курортном городе в период с 18:00 часов 3 января до 18:00 часов 4 января 2022 года, согласно штормовому предупреждению Специализированного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей. В регионе также возможны грозы, говорится в сообщении.

Ранее жителей предупредили о снегопаде и риске схода лавин. В предгорной зоне Сочи ожидается налипание мокрого снега на деревья и провода. Кроме того, ожидается гололедица, ухудшение видимости на дорогах и дожди. Администрация не рекомендует горожанам и туристам выезжать в горы.