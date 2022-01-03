Замглавы Офиса президента РФ Козак встретится с политсоветниками лидеров ФРГ и Франции

Переговоры политсоветников по «нормандскому формату» состоятся 6 января. Об этом сообщили в администрации президента России.

В мероприятии примут участие внешнеполитический советник канцлера Германии Йенс Плетнер и дипломатический советник французского лидера Эммануэль Бонн. Россию на переговорах представит заместитель администрации президента Дмитрий Козак.

«Встреча пройдет по приглашению российской стороны», — сказал источник РИА Новости.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак исключил намерения Киева выходить из Минских соглашений. Он также выразил надежду на то, что в 2022 году пройдут переговоры в «нормандском формате».