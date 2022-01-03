Более 20 россиян попали в больницу после ДТП с экскурсионным автобусом в Белоруссии

Туристический автобус, в котором находились 40 граждан России, столкнулся с автомобилем Renault в Белоруссии. Авария произошла на 120-м км трассы М8 Витебск — Могилев — Гомель, сообщили в Следственном комитете республики.

В результате дорожно-транспортного происшествия скончался 31-летний водитель легковушки. Врачи доставили в больницу 25 россиян, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших — четверо детей.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.