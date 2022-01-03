Песков выступил за проведение переговоров «ядерной пятерки»

Саммит постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Китай, США, Великобритания и Франция) все еще необходим, считает пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал совместное заявление лидеров пяти государств о недопущении войны. Документ появился на сайте Кремля в понедельник.

«Заявление лидеров "ядерной пятерки" не исключает, что саммит постоянных членов СБ ООН (предложенный ранее Путиным) все еще необходим», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Руководители стран — участниц СБ ООН ранее подтвердили необходимость противодействия ядерным угрозам. Они также отметили важность соблюдения обязательств в сфере контроля над вооружениями.