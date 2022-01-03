Инфицированные омикрон-штаммом могут приобрести сильный иммунитет к другим видам COVID-19

Заражение вариантом коронавируса «Омикрон» может повысить иммунитет к другим штаммам, согласно результатам исследования южноафриканских ученых.

Специалисты проанализировали данные, полученные от 15 человек, часть из которых была привита. Ученые проверяли, как антитела у переболевших нейтрализуют вирусные частицы. В 13 случаях способность нейтрализовать «Омикрон» увеличивалась в 14 раз. Иммунитет к дельта-штамму возрастал в 4,4 раза.

Исследователи добавили, что 11 из 13 граждан были привиты, а многие были заражены ранними формами SARS-CoV-2. Это говорит о высокой вероятности влияния перенесенной инфекции после заражения «Омикроном» на дальнейшую способность противостоять другим штаммам. При меньшей патогенности варианта «Омикрон» он мог бы вытеснить «Дельту» за счет выработанной защиты против последнего.