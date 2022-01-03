Продюсер Щербаков оценил значение фильма «Гранит» для современного общества

Премьера картины режиссера Дениса Нейманда «Гранит» состоялась 28 декабря. Пользователи Сети оставили о ней много положительных отзывов. Продюсер «Гранита» Сергей Щеглов объяснил, для чего создаются подобные фильмы.

По мнению Щеглова, такие картины очень важны для общественности, так как они демонстрируют, что «враги не только в нашей стране, но и на дальних зарубежьях».

«Поэтому если нас не будет там, то будет кто-то другой», — заявил Щеглов в интервью ФАН.

Действие картины происходит в Мозамбике, где боевики «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) терроризируют местных жителей. Тогда власти запрашивают помощи у России. В африканское государство отправляется группа военных инструкторов под руководством командира с позывным Гранит.

Отмечается, что картина основана на реальных событиях. Политический аналитик Станислав Яковлев (Ортега) ранее заявил, что подобные фильмы очень ценны для современного общества, так как показывают, на какие жестокие действия способны преступные группировки в Африке.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации